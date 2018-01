'Pokémon Go' não funcionou no seu celular? Veja por quê - Link - Estadão

Passada a euforia da chegada de Pokémon Go ao Brasil, muitas pessoas nas redes sociais começaram a reclamar que não conseguiam baixar o aplicativo do jogo. Esta dificuldade em jogar o esperado game, no entanto, pode ser fruto de algo mais simples do que você imagina: talvez o smartphone não seja compatível com o jogo dos "monstrinhos".

Afinal, para conseguir achar pokémons no mapa e identificar a sua localização, é necessário que o jogo use alguns sensores e a capacidade de processamento do celular. Se você está na dúvida com a compatibilidade de seu celular com o game da Nintendo, veja as especificações básicas necessárias para rodar o jogo em seu celular:

Android

Para jogar em um celular com sistema operacional Android, é preciso ter instalado em seu celular o sistema operacional na versão 4.4 ou superior, conexão de internet, tela com resolução de 720 x 1.280 linhas de pixels, 2 GB de RAM e sensor de GPS. Segundo a desenvolvedora do jogo, processadores da Intel (encontrados nos Zenfones da fabricante Asus) não suportam o game.

iOS

Para jogar no iOS, é preciso ter iPhone 5 ou modelo posterior, além de sistema operacional iOS 8 ou superior. Assim como no Android, o iPhone também terá que ter conexão com internet, GPS e serviços de localização. Celulares que passaram pelo chamado "jailbreak" — processo que permite instalar aplicativos de fora da App Store — também não suportarão o game, independente das caracterísitcas técnicas.

Tablets de todos sistemas operacionals e celulares com Windows Phone ainda não suportam o game.