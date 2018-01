Pokémon Go se torna jogo mais baixado da história da App Store - Link - Estadão

A Apple revelou nesta sexta-feira, 22, que o game de realidade aumentada Pokémon Go alcançou o maior número de downloads em apenas uma semana na App Store, a loja de aplicativos para iPhone e iPad. Embora a Apple não tenha revelado o número exato de downloads, a empresa afirma que o game tornou o mais baixado nos oito anos de história da loja de aplicativos, superando até mesmo o Facebook, rede social mais popular do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários.

O recorde foi alcançado após o lançamento do game no Japão, país onde a franquia foi criada. A data de chegada do game ao país chegou a ser adiada devido ao temor da Nintendo de que os servidores ficassem congestionados. Desde seu lançamento, no dia 5 de julho na Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia, o game não saiu da lista de aplicativos mais baixados na App Store e no Google Play – loja de aplicativos para sistema operacional Android.

Duas semanas depois da sua estreia, o game já havia superado o número de usuários ativos do Tinder, Twitter e Google Maps. Além disso, o jogo fez com que o valor das ações da Nintendo dobrasse.

Vale lembrar que Pokémon GO ainda não está disponível na maioria dos países, incluindo o Brasil, mas segundo o presidente da Niantic, John Hanke, a produtora planeja lançá-lo em cerca de 200 mercados nos próximos meses. O recorde de downloads na loja de aplicativos do iPhone foi alcançado com base no interesse dos jogadores nos 35 países onde o game já foi lançado.

O jogo se tornou popular porque cria uma camada do universo Pokémon sobre o mundo real, baseado na localização do jogador, utilizando a tecnologia de realidade aumentada. É preciso sair pelas ruas à procura de monstrinhos para capturar. O novo game tem elementos similares ao da franquia Pokémon que já vendeu mais de 200 milhões do jogos no mundo inteiro.