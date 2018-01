Pokémon Go vai ganhar primeiro 'pokémon legendário' nesta semana - Link - Estadão

Reuters Pokémon Go Fest sofreu com problemas de conexão e irritou vários participantes

O game Pokémon Go vai receber em 22 de julho o seu primeiro "pokémon legendário", como são conhecidas as criaturas raras que fazem parte do universo do jogo. Ele será revelado durante um evento público do jogo na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e fará parte de um novo recurso do game, anunciado no mês passado, que permitirá que os jogadores se unam para derrotar os monstros raros.

"Os treinadores podem buscar por ovos legendários únicos próximos às academias de pokémons em todo o mundo", informou a companhia. "Os jogadores podem se juntar aos amigos e outros treinadores para fazer batalhas para derrotar os pokémons legendários e ter uma chance de pegá-los." Confira, abaixo, o trailer (em inglês) com alguns dos principais recursos que chegarão ao game:

Segundo a empresa, o recurso só vai ser oferecido globalmente depois da estreia na festa em Chicago e se os treinadores da cidade conseguirem capturar o monstro legendário. Se tudo der certo, o novo recurso estará disponível para todos os usuários, inclusive no Brasil, a partir do próximo domingo, 23 de julho.

Os pokémons legendários e as batalhas em grupo são recursos pedidos pelos usuários do game Pokémon Go desde a sua estreia, há um ano. O game, que se tornou uma febre global e levou milhares de pessoas às ruas para jogar nas primeiras semanas, tem adicionado novos recursos para manter os usuários interessados no game. Até hoje, mais de 700 milhões de pessoas fizeram o download do game em todo o mundo.