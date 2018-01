Polícia investiga se Pokémon Go tem relação com morte de criança no RS - Link - Estadão

Uma criança morreu afogada no Rio Grande do Sul na segunda-feira, 8, e a polícia local informou que investigará se o menino de 9 anos estava caçando personagens do game Pokémon Go antes do incidente ocorrido no rio Tramandaí.

O menino, identificado apenas como Artur segundo comunicado da Polícia Civil da cidade Imbé (RS), não sabia nadar. O incidente ocorreu durante a tarde de segunda-feira, mas ganhou repercussão na mídia local nesta terça-feira, 9.

"Foi amplamente noticiado que as crianças jogavam o game Pokémon Go e entraram no rio para caçar pokémons. Inclusive, tal informação constou no histórico da ocorrência de falecimento, registrada pela Brigada Militar", afirmou a polícia civil em comunicado.

Segundo a polícia, a mãe de Artur negou que o menino tivesse celular e o amigo dele, João Pedro, negou que estivessem jogando o game.

"Tal smartphone, da marca Alcatel, modelo 'One Touch Pixi', no qual não está instalado o aplicativo, foi recolhido pela autoridade policial e será submetido à perícia", afirmou a polícia civil de Imbé.

Representantes da Brigada Militar e da secreataria de segurança da cidade não comentaram o assunto.

Procurado, o delegado da polícia civil que acompanha o caso, Antônio Carlos Ractz Jr, afirmou que o propósito da perícia é determinar se o aplicativo estava instalado no celular no momento do acidente. "No smartphone apreendido hoje o aplicativo não está instalado. A perícia é para confirmar isso."

Se a perícia comprovar que Pokémon Go estava instalado no aparelho, o delegado afirmou que as autoridades estudarão "tomar uma medida judicial contra o fabricante do aplicativo, porque este aplicativo não tem nenhuma restrição de idade e já tem causado acidentes no mundo inteiro".

Pokémon Go chegou ao Brasil na semana passada depois de obter milhões de fãs por diversos países do mundo desde seu lançamento em julho. O jogo foi desenvolvido pela norte-americana Niantic em conjunto com a Pokémon Company, que detém os direitos dos personagens. A Niantic não tem representante no Brasil.

No jogo de realidade aumentada, os jogadores têm que caçar pokémons projetados na tela de seus celulares sobre imagens reais captadas pela câmera dos aparelhos.

Apenas nos Estados Unidos, o game atraiu 21 milhões de usuários ativos, o que tem criado preocupações com segurança naquele país e também no Brasil, onde foram registrados casos de roubos de celulares enquanto as vítimas jogavam o game.