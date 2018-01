Popularidade do Playstation VR surpreende até a Sony - Link - Estadão

Lucas Zarebinski/Time Em vez de exigir um alto investimento em um computador de ponta, o PlayStation VR permite que jogadores experimentem a realidade virtual no videogame mais popular da atual geração, e é essa relativa acessibilidade à tecnologia que o fez entrar na lista.

Apesar de ser uma das principais novidades dos games nos últimos anos, a realidade virtual ainda tem muitos céticos. Andrew House, o presidente da divisão de games da Sony, era um deles: o executivo duvidava que a tecnologia presente no PlayStation VR (PSVR) fosse ser aceita pelo mercado. E recomendou a empresa a fazer poucos dispositivos em sua primeira fornada. “Era bom ter cuidado”, disse.

No fim das contas, House foi cauteloso demais. Lançado em outubro passado, o PlayStation VR teve 915 mil unidades vendidas em apenas quatro meses depois de seu início de vendas. É um bom número para o mercado – a Apple vendeu 1,4 milhões de iPhones nos primeiros três meses, mas celulares já eram um item de consumo em 2007.

A meta da Sony era vender 1 milhão de unidades em seis meses – o que deve ser cumprido. Mais que isso, o PSVR superou seus concorrentes, Oculus Rift, com 243 mil unidades vendidas, e HTC Vive, com 420 mil unidades vendidas, de acordo com a consultoria SuperData. Os três aparelhos saíram em 2016.

“No Japão, as pessoas fazem fila na porta das lojas quando sabem que o estoque está sendo renovado”, disse House, descrevendo o que acontece em um dos maiores mercados de jogos do mundo. Vendido nos EUA por US$ 399, o PSVR ainda não tem data para chegar ao Brasil – a previsão da Sony é lançá-lo até março de 2018 por aqui.

Desafio. A batalha só começou. Para se tornar popular, a realidade virtual precisa ficar mais barata e reduzir seus efeitos colaterais, como enjoos. A Sony tem vantagem porque seu dispositivo se conecta ao PlayStation 4, videogame com 53 milhões de unidades vendidas. House disse que ficaria “muito feliz” se 10% dos donos de um PS4 tivessem um PSVR.

Para isso, porém, não basta ter um aparelho bom e barato: é preciso ter conteúdo. Hoje, muitos dos jogos de realidade virtual são curtos demais – empresas maiores ainda esperam que o mercado cresça para investir.

Uma exceção é a Capcom, que lançou este ano uma versão de sua série Resident Evil em realidade virtual. “Desde que o jogo foi lançado, a quantidade média de tempo que os usuários do PSVR passam jogando dobrou”, disse House. Masachika Kawata, produtor do jogo, disse em um e-mail: “Estamos só começando a descobrir experiências que podemos criar para os jogadores”.