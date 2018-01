Produtora de Angry Birds vai abrir estúdio em Londres - Link - Estadão

Reuters A Rovio, de Angry Birds, vai abrir um nova sede na capital inglesa

A produtora finlandesa de videogames e animação Rovio Entertainment está ampliando a busca por novos jogos de sucesso com a abertura de um estúdio de desenvolvimento em Londres. A nova sede será focada em games multiplayer que não vão depender apenas da marca Angry Birds.

A Rovio tem enfrentado dificuldades nos últimos anos com a queda no lucro da franquia Angry Birds, o que fez a empresa fazer profundos cortes de empregos e vender ativos. Mas no ano passado, a Rovio lançou um filme de animação Angry Birds 3D que teve sucesso e gerou novos acordos de licenciamento para a companhia.

Agora a empresa está investindo para criar uma equipe de cerca de 20 pessoas em Londres que serão dedicadas a criar jogos multiplayer massivos online (MMO), com foco em novos personagens.

"MMO é um gênero que está crescendo em dispositivos móveis, mas não está totalmente saturado. Não estamos buscando por uma posição de nicho, mas um game muito amplo e inclusivo", disse Wilhelm Taht, diretor de jogos da Rovio, à Reuters.

O game original Angry Birds, no qual os jogadores usam estilingues para atacar porcos que estão roubando os ovos das aves, foi lançado em 2009 e continua sendo o principal aplicativo pago de todos os tempos.

Questionado sobre o sucesso de Pokémon Go, da Nintendo, Taht disse que o título realmente colocou a tecnologia de realidade ampliada (AR, na sigla em inglês) no mapa da indústria. "Nós vamos, claro, acompanhar a AR como uma tecnologia e ferramenta", disse ele.