Próxima Brasil Game Show será em setembro de 2016 - Link - Estadão

Depois de anos conquistando espaços no Expo Center Norte, a Brasil Game Show vai mudar de casa: em 2016, a feira será realizada no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista, em um espaço de 100 mil metros quadrados (30 mil a mais que no espaço anterior). A maior feira de games da América Latina também mudará de data, sendo realizada entre os dias 1 e 5 de setembro de 2016.

“Imagine uma área de 12mil m², com pé direito de 14m sem colunas. Isso é tudo o que as empresas que participam de feiras sempre quiseram, pois permite montar estandes espetaculares, de até 1 mil m² e com um número muito maior de estações de jogos”, afirmou Marcelo Tavares, idealizador e CEO da BGS, em comunicado distribuído à imprensa.

Além do crescimento da feira em si, Tavares também anunciou o crescimento da área dedicada aos jogos independentes brasileiros. “Vamos duplicar a área indie e cerca de 70 estúdios de desenvolvimento de jogos poderão mostrar seus trabalhos”, diz o criador da BGS, que chegará em 2016 à sua nona edição.

Criada em 2014 com apenas sete estandes, a área dedicada aos indies teve 36 participantes na última edição da feira, encerrada na segunda, 12. Os jogos brasileiros foram um dos destaques do evento – no ano que vem, vários games verde-amarelos chegarão aos PlayStation 4 e ao Xbox One.