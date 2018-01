Rocket Fist é o primeiro game brasileiro a sair para o Nintendo Switch - Link - Estadão

Bitten Toast Game foi lançado para o Switch em 10 de agosto

A Nintendo está fora do Brasil desde janeiro de 2015, mas isso não significa que o Brasil esteja fora da Nintendo. Nesta semana, a produtora brasileira Bitten Toast anunciou que seu jogo Rocket Fist será o primeiro game do País a ser lançado para o Nintendo Switch, console da companhia japonesa lançado em março. Segundo a Nintendo Europa, Rocket Fist será lançado em 13 de julho – o preço previsto é de US$ 10.

Lançado originalmente em 2016 para PC, Rocket Fist é um jogo feito para ser curtido com os amigos: nele, há batalhas de arena com robôs, e uma jogabilidade inspirada na boa e velha queimada das brincadeiras de rua e aulas de educação física. “Cada robô tem uma cabeça e um braço-foguete: se você for atingido pelo braço-foguete, você morre, como na queimada”, explica Thiago Adamo, compositor e designer de som do game, desenvolvido ao lado do artista e programador Daniel Silveira.

O conceito de ser um game “multiplayer de sofá” – indo na contramão dos jogos cada vez mais online – foi um dos fatores que atraíram a atenção da Nintendo. “O Rocket Fist é um jogo ótimo para festas, e isso tem tudo a ver com o conceito do Switch, que é um misto de console de casa e portátil”, diz o desenvolvedor. Segundo ele, o jogo foi todo redesenhado para suportar as características especiais do Switch, como os controles que podem ser compartilhados pelos jogadores.

Bitten Toast Jogo resgata a pegada de 'multiplayer de sofá' dos games dos anos 1980 e 1990

Além de um modo multiplayer local, Rocket Fist também tem um modo campanha, com quatro fases e chefões. “Dá para terminar o modo campanha em duas horas. Como eu não jogo muito bem, eu gasto um pouco mais”, brinca Adamo. O game também será o primeiro jogo a sair com versão em português-brasileiro (pt-br) para o Switch.

Made in Brazil. Enquanto o Switch ainda não tem previsão de lançamento oficial no País – embora seja possível encontrar unidades importadas no varejo –, Rocket Fist teve de contar com uma “ajuda especial” para ser desenvolvido para o videogame da Nintendo.

Isso porque Daniel Silveira mora no Canadá – o que facilitou o trabalho de ter um kit de desenvolvimento do Switch. Um kit de desenvolvimento é uma versão “destravada” de um videogame, feita para criadores de jogos, em que é possível testar o game ao limite para encontrar erros e problemas antes do lançamento. “Uma empresa que estivesse 100% no Brasil não teria a mesma facilidade”, diz Adamo. “A Nintendo nos disse que pretende mudar isso, mas até agora não vimos nada de concreto”.

Bitten Toast Até quatro jogadores podem se enfrentar nas arenas de Rocket Fist

Para Adamo, lançar um jogo no Nintendo Switch é realizar um sonho de infância – quando pequeno, ele teve um Phantom System, uma versão pirata do NES fabricada no Brasil durante os anos 1980. “Tive todos os videogames da Nintendo, exceto o Wii U, e comprei o Switch no dia do lançamento”, conta o compositor. “Se o Thiago do presente contasse para o Thiago do passado, que trabalhava com TI antes de começar a fazer música para games, que ele teria um jogo num console da Nintendo, ele ficaria maluco.”

Rocket Fist, no entanto, não vai passar muito tempo sendo o único jogo brasileiro no Switch. Até o final do ano, o estúdio mineiro Long Hat House deve lançar o game Dandara para o console – o game de plataforma tem inspirações na história dos escravos e na arte moderna brasileira. Além disso, dois títulos previstos para o Switch ainda este ano – Celeste e Wargroove – também contarão com a participação de brasileiros.