Ronaldo Fenômeno compra participação em time de games CNB - Link - Estadão

Bicampeão da Copa do Mundo fez aliança com sócios para comprar 50% da CNB

O futebol e o mundo dos esportes eletrônicos ficaram um pouco mais próximos neste sábado, 21: a CNB, um dos times mais tradicionais do cenário competitivo de games do Brasil, anunciou que o jogador Ronaldo Nazário (conhecido como Ronaldo Fenômeno) comprou 50% do clube, em associação com o jogador de pôquer profissional André Akkari e o empresário Igor Federal, presidente executivo da liga brasileira de pôquer.

Fundada em 2001, ainda como Canibais Gaming, a CNB é uma das equipes mais tradicionais do País nos eSports, com times de jogos como Counter-Strike e League of Legends – neste último, a equipe é a atual vice-campeã brasileira, tendo perdido em 2016 a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends para a INTZ em partida realizada no Ginásio do Ibirapuera, com mais de 10 mil presentes.

"Os jogos eletrônicos são tendência no mundo inteiro e, no Brasil, são uma febre. É um movimento impressionante! Como atletas, encontramos na CNB ideais que tem tudo a ver com os nossos", declarou Ronaldo, em nota distribuída à imprensa neste sábado, 21. Agora, Ronaldo, Akkari e Federal se unem aos fundadores da equipe, Cleber Fonseca e Carlos Júnior, como sócios da CNB.

Aliança. Não é a primeira vez que figuras tradicionais dos esportes se unem ao universo das competições de videogame. No ano passado, jogadores como Shaquille O'Neal e Jimmy Rollins, do basquete norte-americano, tornaram-se investidores do clube NRG e-Sports.

No exterior, clubes como Manchester United, Schalke 04 e Besiktas têm suas próprias equipes de videogame – movimento que foi seguido no Brasil por agremiações como Santos (que tem hoje a Santos Dexterity) e o Clube do Remo, de Belém do Pará . O Remo, por sinal, é o primeiro time de futebol do País a ter um representante na elite do League of Legends, o Remo Brave, que estreia neste final de semana na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends.