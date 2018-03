Marcos Braguetto/Samsung Brasil Modelo de óculos de realidade virtual da Samsung foi criado para o mercado de games

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 13, a chegada do seu primeiro óculos virtual voltado para o mercado de games. O Samsung HMD Odyssey promete uma experiência imersiva em jogos, baseado em uma combinação entre visor de 110 graus e fones de ouvidos acoplados. Para ter um deles em casa, no entanto, será preciso desembolsar salgados R$ 3,5 mil.

Para funcionar, o HMD Odyssey precisa estar ligado a um computador. Por isso, o aparelho conta com dois cabos de quatro metros com entrada USB e HDMI. O computador também precisa ter a última atualização do Windows 10 instalada na máquina. Isso acontece porque o dispositivo usa a plataforma de realidade mista da Microsoft, o Windows Mixed Reality, uma das principais apostas do mercado hoje para popularizar a realidade virtual.

Os óculos possuem dois displays AMOLED de 3,5 polegadas e resolução de 1440 x 1600. A tecnologia permite que as cores sejam mais vibrantes e o contraste das imagens seja mais nítido. As imagens também simulam uma visão de 110 graus, ângulo aproximado da visão humana comum.

A imersão é composta ainda de fones de ouvidos AKG embutidos e com som espacial 360º que permitem que o jogador tenha uma experiência mais sensorial do ambiente em que o jogo se passa. O dispositivo possui ainda com um microfone que permite conversas entre os jogadores e com a Cortana, a assistente virtual da Microsoft.

Além dos óculos, o HMD conta ainda com dois controles manuais. Eles possuem três sensores que prometem captar todo o movimento das mãos durante os jogos. Os controles também são compatíveis com alguns jogos do Xbox.

“O mercado de fãs de games deu um boom em 2017 para nós, crescendo cinco vezes na comparação com 2016. É uma fatia que nos interessa e vamos continuar apostando”, disse Sandra Chen, diretora da divisão de notebooks da Samsung Brasil.

Há dois anos nas prateleiras das lojas, os óculos de realidade virtual ainda enfrentam uma barreira no mercado. Em 2017, as três marcas juntas venderam menos de 3 milhões de unidades em todo o mundo, segundo dados das próprias empresas.

A Samsung conta ainda com outro modelo de realidade virtual. O Gear VR funciona com smartphones acoplados e custa, em média, R$ 799.

Computador. A empresa coreana também anunciou um novo modelo de notebook gamer. O Samsung Odyssey ganha a quarta versão no Brasil, com processador Intel Core i7 de 7ª geração, placa gráfica NVIDIA GTX 1060 com 6 GB de memória dedicada, 16 GB de RAM e 1 TB de HD.

Os primeiros modelos de notebooks gamers desenvolvidos pela Samsung chegaram ao Brasil no ano passado. O anúncio global da linha voltada para jogos foi feita em janeiro de 2017, durante Consumer Electronics Show (CES) daquele ano.