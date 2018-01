São Paulo recebe torneio de Counter-Strike com US$ 600 mil em prêmios - Link - Estadão

O time dos brasileiros da SK Gaming, com Gabriel 'Fallen' Toledo ao centro.

A partir desta quarta-feira, 26, São Paulo recebe um dos principais torneios de eSports (esportes eletrônicos) do mundo: as finais do ESL CS:GO Pro League. Em sua quarta temporada, o evento reúne os 11 times mais bem colocados nos campeonatos norte-americano e europeu do game Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). A premiação total do torneio, cujas finais serão disputadas no Ginásio do Ibirapuera no sábado, 29, e no domingo, 30, é de US$ 600 mil.

Entre os finalistas, duas equipes compostas por brasileiros estão presentes. Uma delas, a SK Gaming, é a atual bi-campeã mundial da modalidade e chega à São Paulo como uma das grandes favoritas. A outra, os Immortals, traz jogadores jovens e com grande potencial de crescimento. Por falta de competitividade do cenário nacional, ambas equipes são sediadas nos Estados Unidos.

Gabriel "Fallen" Toledo, líder da SK Gaming, vê com bons olhos a vinda do torneio para o Brasil. "O campeonato veio em uma boa hora. É um alento para nossa região, que ainda precisa de investimento para crescer", afirma. Para Wilton "zews" Prado, jogador dos Immortals, ainda falta profissionalismo e estabilidade para que os jogadores consigam obter bons resultados e atraiam patrocinadores.

Formato. Os 11 times foram divididos em dois grupos e batalham por seis vagas no mata-mata – originalmente, eram 12 times, mas os europeus da Fnatic desistiram do torneio por problemas internos. O primeiro de cada grupo tem vaga garantida na semifinal – segundos e terceiros colocados, por sua vez, se enfrentam para definir quem avança na competição. Os jogos de quarta e quinta-feira, pela fase de grupos, acontecem em estúdio fechado. Já as partidas da sexta-feira, sábado e domingo serão disputadas no Ibirapuera.

O ginásio, localizado na zona sul de São Paulo, recebeu em agosto a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, com 10 mil presentes – o game, feito pela americana Riot, é atualmente o eSport mais popular do mundo. Já o CS:GO, que é feito pela Valve (de Half-Life), vem logo atrás, mas há diferenças entre os dois esportes: o segundo ainda carece de ligas e times mais organizados no País.

Para Bernardo Mendes, diretor de desenvolvimento da ESL, que organiza o torneio, o cenário nacional deve crescer nos próximos anos."Há um potencial indescritível no cenário brasileiro de eSports. Temos campeonatos lotando ginásios no país, um público fiel e apaixonado pelo o que fazemos, redes de televisão transmitindo as partidas", diz. Segundo os organizadores, o Ibirapuera recebá perto de 5.500 pessoas nos três dias de competição aberta ao público.

Além dos jogadores, o torneio também traz turistas a São Paulo. É o caso de Everton Jara, 21 anos, que viajou de Campo Grande (MS) Sul para acompanhar o torneio. "Vou pela diversão de presenciar o cenário competitivo e também de fazer uma viagem com amigos", afirma o estudante, que torce para a SK Gaming.

O Counter-Strike é um jogo de tiro em primeira pessoa, e teve sua primeira versão lançada em 2000. Atualmente, 25 milhões de pessoas têm a última versão do jogo instalada em seu computador. O game divide equipes de cinco pessoas entre terroristas e contra-terroristas, batalhando entre si em vários mapas diferentes. Cada rodada tem a duração de dois minutos e as partidas funcionam no formato de melhor de trinta rodadas – ou seja, quem vencer 16 partidas primeiro vence.

Ingressos para os jogos de sexta-feira e passaportes para os três dias do final de semana ainda estão disponíveis para venda no site ingressorapido.com.br. A organização não confirma venda de bilhetes na entrada do evento. Os jogos também são transmitidos pelas plataformas de stream da ESL, no Twitch, na Azubu e no Youtube.