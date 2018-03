SEGA Coleção ainda não teve todos os jogos revelados e chega em 29 de maio

A tradicional companhia de videogames Sega anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai lançar uma coleção de 50 jogos clássicos do Mega Drive em um pacote especial para os consoles da atualidade. Prevista para o dia 29 de maio, a coletânea Mega Drive Classics terá versões para PlayStation 4, Xbox One e PC.

A lista completa de títulos ainda não foi revelada, mas inclui games como Sonic 1 e 2, Altered Beast, Comix Zone, Golden Axe, Phantasy Star e Ecco Jr. Segundo informações reveladas pela japonesa, os jogos devem manter visuais e conteúdos originais, sem quaisquer alterações gráficas. Os jogos, porém, devem ter troféus e conquistas, além do modo multiplayer.

Não é a primeira vez, claro, que a Sega relança seus títulos mais famosos em plataformas modernas. Nos anos 2000, a empresa lançou uma coletânea semelhante para o Xbox 360, PS3 e fez relançamentos para PCs. Além disso, a Sega tem feito versões de seus jogos para smartphones, na coleção Sega Forever, e aqui no Brasil, a Tectoy voltou a vender uma versão do Mega Drive com 30 jogos na memória.