Sensor de rastreamento dos olhos é aposta para videogames - Link - Estadão

Uma grande descoberta acidental feita em um laboratório em Estocolmo há 15 anos pode render uma fortuna para os engenheiros por trás da tecnologia, desde que possam conquistar alguns dos consumidores mais exigentes: os jogadores de videogames.

Desde que John Elvesjo notou um sensor rastreando os movimentos de seus olhos em um experimento laboratorial, a tecnologia que ele desenvolveu em conjunto com Henrik Eskilsson e Marten Skogo tem ajudado pessoas com necessidades especiais. Ela identifica a região da tela para onde as pessoas estão olhando.

O sistema utiliza luz infravermelha invisível para iluminar os olhos. Os sensores de câmera capturam o reflexo da retina e córnea para avaliar para qual direção a pessoa está olhando.

Se isso vai fazer sucesso na ferozmente competitiva indústria de games pode depender de um acordo fechado este ano entre a Tobii, empresa de Eskilsson, e a Ubisoft, fabricante do jogo de sucesso Assassin’s Creed: Rogue. A desenvolvedora de games vai começar a testar a tecnologia.

Até agora há um punhado de outras conexões e Eskilsson disse que o rastreamento ocular terá que atingir pelo menos 30 a 50 jogos antes de ser considerado massivo. A ambição da Tobii sugere que o mercado total de sensores de rastreamento oculares para jogos podem superar US$ 5 bilhões ao ano em receita, cerca de seis vezes o valor de mercado da empresa.

“O rastreamento ocular torna possível criar um dispositivo mais humano”, disse Eskilsson na sede da Tobii em Estocolmo. Seu notebook entrou em modo de espera, depois de perceber que ele tinha desviado o olhar.

