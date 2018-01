Série 'Assassin's Creed' não terá jogo novo em 2016 - Link - Estadão

Reprodução

A série de games Assassin’s Creed, da publisher francesa Ubisoft, não terá um novo jogo “grande” em 2016. O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira, 11, em seu próprio site. Inaugurada em 2007, a série já vendeu mais de 80 milhões de jogos no mundo todo e, desde seu lançamento, tem lançado novos títulos anualmente – em 2015, foi a vez de Assassin’s Creed Syndicate, situado na Londres do século XIX, durante o reinado da Rainha Vitória.

“Decidimos reexaminar a franquia Assassin’s Creed. Como resultado, decidimos que não teremos um novo jogo da série em 2016. Desde o lançamento de Assassins’ Creed Unity, aprendemos muito com o feedback dos fãs”, declarou a empresa. A novidade não diz respeito aos títulos Assassins’ Creed Chronicles: India e Russia – lançados em janeiro e fevereiro de 2016, respectivamente, e considerados pela empresa e pelos fãs como uma série à parte.

Ao entrar em um ritmo de produção anual, a Ubisoft viu uma de suas principais franquias ter menos tempo para desenvolvimento, o que afetou o desempenho da série. Lançado em 2014, Unity – que se passava na Revolução Francesa – decepcionou nas vendas com cerca de 7,5 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo e foi bastante criticado por bugs, defeitos e por sua jogabilidade confusa.”Queremos evoluir as mecânicas do jogo para ter certeza de que entregamos o que os fãs esperam de um jogo da série”, disse ainda a Ubisoft no comunicado.

Seu sucessor, Assassin’s Creed Syndicate, superou boa parte dos problemas de Unity, mas vendeu 4 milhões de cópias desde seu lançamento, em novembro passado – abaixo das expectativas do mercado. Para críticos, a má impressão causada por Unity afetou as vendas de Syndicate. Parar para refletir o que fazer com a franquia, nesse sentido, é uma atitude interessante da Ubisoft, dando aos desenvolvedores mais tempo para criar narrativas mais envolventes (como aconteceu, por exemplo, em Assassin’s Creed II) e testar de forma mais profunda os jogos, eliminando bugs e problemas.

Segundo rumores revelados pelo site norte-americano Kotaku, o próximo game da série vai se chamar Assassin’s Creed: Empire e será situado no Egito Antigo. A princípio, o novo título da série deve ser o primeiro capítulo de uma trilogia que também terá episódios na Grécia e na Roma Antiga, com previsão de lançamento para 2017.

Filme. A empresa ressaltou também a estreia do primeiro filme baseado no universo de Assassin’s Creed: estrelado pelo ator Michael Fassbender (Steve Jobs), o longa-metragem estreará em 21 de dezembro e levará para as telonas o conflito milenar entre os Assassinos (os heróis da série) e seus arqui-inimigos, os Templários.