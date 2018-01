Série 'Civilization' ganha novo jogo em outubro de 2016 - Link - Estadão

2016 dará aos fãs de games mais uma chance de se sentir como um Júlio César ou um Alexandre, o Grande: a 2K Games confirmou nessa quarta-feira, 11, que a série Civilization terá um novo game até o final do ano. Previsto apenas para PCs, Sid Meier's Civilization VI chegará ao mercado em 21 de outubro.

O game, que coloca o jogador no papel do líder de um império, da Antiguidade até a Era Contemporânea, já está em pré-venda pela loja da Steam: sua versão simples custa R$ 129, enquanto a versão de luxo, com conteúdos extra e a trilha sonora de Civilization VI, custará R$ 189.

Segundo a 2K, o novo jogo terá novidades como cidades capazes de se expandir fisicamente pelo mapa, e maior aproximação dos líderes históricos com seus próprios objetivos. O que pode significar, por exemplo, que líderes militares como César ou Napoleão terão maior facilidade com guerras, enquanto incentivadores da ciência como Catarina, a Grande, ou Gandhi, terão maior proximidade com objetivos pacíficos.

Histórico. Iniciada em 1991, com Sid Meier's Civilization, para Windows e para o DOS, a série de estratégia baseada em turnos já vendeu mais de 33 milhões de cópias. Além dos jogos principais, a franquia também já ganhou uma versão espacial – Civilization: Beyond Earth, lançada em 2014 e baseada no mesmo motor gráfico de Civilization V – e consagrou o canadense Sid Meier como um dos principais game designers da história. Abaixo, veja o trailer de lançamento do jogo.