Sony confirma versão melhorada do PlayStation 4 - Link - Estadão

A Sony confirmou que está desenvolvendo uma versão aprimorada e com melhor performance de seu principal videogame, o PlayStation 4. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da divisão de games da companhia japonesa, Andrew House, ao jornal Financial Times, após meses e meses de rumores sobre o surgimento do dispositivo.

Segundo House, a versão "topo de linha" do PlayStation 4 deverá custar mais caro que o atual modelo – vendido por US$ 350 nos EUA e R$ 2,6 mil no Brasil –, mas ainda não há previsão de quando ele será lançado. O executivo declarou ainda à publicação que o novo dispositivo – que tem sido chamado por aí de PS4 Neo ou PS4,5 – não fará parte dos anúncios que a Sony pretende fazer em sua conferência na E3, feira de games que começa neste final de semana em Los Angeles.

O PlayStation 4, vale lembrar, é hoje o líder de seu mercado, tendo vendido mais de 40 milhões de unidades em pouco mais de dois anos e meio de vendas – já o Xbox One, da Microsoft, tem vendas estimadas em cerca de 20 milhões de unidades para o mesmo período de comercialização.

House também procurou afastar os rumores de que o PlayStation 4 vendido atualmente se tornaria um aparelho ultrapassado. Segundo o executivo, o novo dispositivo está sendo desenvolvido para "ser vendido junto e como um complemento" à versão padrão do videogame. "Venderemos as duas versões durante o ciclo de vida do videogame", disse House. Além disso, o presidente da Sony Interactive Entertainment garantiu que os jogos que serão lançados no futuro serão compatíveis com as duas plataformas.

De acordo com House, o novo dispositivo será desenhado especificamente para gamers fanáticos, com destaque para o suporte a televisões com a resolução Ultra HD. Além disso, o sistema também trará melhor apoio para o PlayStation VR, óculos de realidade virtual que a empresa pretende lançar no segundo semestre, buscando rivalizar com o Vive, da chinesa HTC, e o Oculus Rift, da Oculus.

A confirmação de uma nova versão da Sony surge em meio a rumores de que a Microsoft, principal rival da empresa japonesa no mercado de videogames, também estaria preparando versões alternativas do Xbox One, para serem anunciadas na próxima semana, durante a E3.