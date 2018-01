Sony vai lançar nova versão dos óculos de realidade virtual PlayStation VR - Link - Estadão

Benoit Tessier/Reuters O Óculos PlayStation VR da Sony já vendeu mais de 1 milhão de unidades no mundo.

A Sony anunciou nesta segunda-feira, 2, que está trabalhando em uma versão melhorada de seu óculos de realidade virtual PlayStation VR. A empresa disse que o novo dispositivo virá com fones de ouvido integrados e suporte para HDR (High Dynamic Range). Ainda não há uma data de lançamento, mas a companhia garantiu que o preço será o mesmo da primeira versão.

Faz quase um ano que a Sony entrou para o mercado de realidade virtual com o lançamento do PlayStation VR. Originalmente, o dispositivo vinha com uma porta de entrada para a conexão de fones de ouvido. No entanto, mais um fio pendurado enquanto o jogador se move não é muito cômodo, por isso a Sony melhorou o design do óculos na nova versão para poder integrar os fones na parte de trás do dispositivo.

Para garantir a definição HDR, os novos óculos virão equipados com uma unidade de processamento atualizada, que irá permitir que os usuários desfrutem de conteúdo HDR na televisão sem ter que desconectar o acessório. No ano passado, o PlayStation 4 ganhou uma atualização que permitia o HDR, mas o óculos ainda precisava da desconexão manual para funcionar.

A popularidade do produto, que em junho já havia vendido mais de 1 milhão de unidades, surpreendeu até mesmo a empresa. Os números colocaram as vendas do dispositivo muito à frente de concorrentes como o HTC Vive e o Oculus Rift. Estes, no ano passado, venderam 420 mil e 243 mil unidades respectivamente, de acordo com pesquisa da SuperData. Nos EUA, o PlayStation VR foi lançado por US$ 399, e o aparelho deve chegar ao mercado brasileiro em dezembro.