SporTV vai transmitir final do brasileirão de League of Legends - Link - Estadão

Leia mais Campeonato Brasileiro de League of Legends abre etapa final de olho em Mundial

A grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) será transmitida pela TV: nesta terça-feira, 28, a Riot Games, responsável pelo jogo League of Legends, fechou uma parceria com o canal por assinatura SporTV para a exibição das finais entre CNB e INTZ pela televisão. A final acontece no dia 9 de julho, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e a transmissão começa às 12h.

A transmissão será capitaneada pela Riot Games, com direito a 27 câmeras e a mesma equipe que faz as transmissões dos jogos do CBLOL na internet – a Riot também exibirá os jogos entre CNB e INTZ em seus canais nas plataformas YouTube, Twitch e Azubu.

"Com isso, os espectadores terão a possibilidade de assistir pela televisão o mesmo conteúdo que transmitimos em nosso site, nos cinemas e no ginásio", diz, em nota, Roberto Iervolino, diretor-geral da Riot Games no Brasil.

Disputa. A final reunirá dois dos times mais tradicionais de League of Legends do mercado: a CNB, equipe pioneira dos eSports no Brasil, e a INTZ, que venceu o primeiro turno do CBLOL em 2016 e esteve nas últimas quatro finais do CBLOL.

Além disso, três dos cinco jogadores titulares da CNB foram campeões nacionais em 2014, quando jogavam pela Kabum eSports, e chegaram a disputar o campeonato mundial de League of Legends na época.

O campeão do segundo turno do CBLOL em 2016 se classificará para o International Wildcard, evento que reunirá equipes de oito regiões – América Latina Norte, América Latina Sul, Brasil, CEI/Comunidade dos Estados Independentes, Japão, Oceania, Sudeste Asiático e Turquia – para selecionar dois times ao Mundial de LoL, que será disputado nos Estados Unidos.

O International Wildcard terá suas finais disputadas em 3 e 4 de setembro na Ópera de Arame, em Curitiba (PR).