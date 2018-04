Square Enix Novo jogo mostra algumas das paisagens mais sombrias já visitadas por Lara Croft na série.

A empresa de games Square Enix anunciou nesta sexta-feira, 27, o lançamento de mais um jogo da série de ação e aventura Tomb Raider. Protagonizado, como sempre, pela heroína Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider chegará para PS4, Xbox One e PC em 14 de setembro deste ano.

No jogo, sequência de Rise of the Tomb Raider, lançado no final de 2015, Lara Croft mais uma vez vai saquear tumbas, fugir de inimigos e lutar contra a natureza para coletar relíquias. Shadow of the Tomb Raider será o terceiro jogo da série desde que a franquia passou por um novo começo – em 2013, um jogo chamado simplesmente Tomb Raider reiniciou a saga da heroína, cuja criação foi inspirada no caçador de aventuras Indiana Jones.

Shadow of the Tomb Raider marca também o retorno da Eidos, estúdio que deu início à série, ao comando da franquia – os últimos games da marca foram feitos pela produtora Crystal Dynamics, que também participará do jogo deste ano. O game já está em pré-venda no exterior e vai custar US$ 60.