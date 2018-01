Star Wars Battlefront II retoma batalhas espaciais com protagonista negra - Link - Estadão

EA Game terá batalhas multiplayer em todas as eras da série de George Lucas

Em 2015, a produtora DICE fez muita gente urrar de alegria como um wookie ao unir duas grandes referências da cultura pop: em Star Wars Battlefront, o universo criado por George Lucas se encontrava com a jogabilidade da série de tiro Battlefield, em um grande game. Dois anos depois, a produtora retorna com Star Wars Battlefront II, que chega às lojas nesta sexta-feira, 17, com versões para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Battlefront II promete repetir as boas batalhas do primeiro game, e trazer novidades como um modo de história para um jogador – no lançamento de 2015, as batalhas apenas reproduziam cenas clássicas dos filmes de Rey, Anakin e Luke Skywalker.

A diversidade faz a Força. Agora, porém, é a vez de conhecer Iden Versio, uma capitã do Império (os “vilões”, comandados pelo imperador Palpatine e Darth Vader). A personagem, que ainda não havia aparecido no cânone da série, viverá suas histórias no período de 30 anos que separa o final de O Retorno de Jedi e o início de O Despertar da Força – o sexto e o sétimo episódios da série cinematográfica, respectivamente.

Ao escolher uma protagonista negra para seu modo história, a DICE reforça um ponto muito importante da série Star Wars nos últimos anos: o aumento da diversidade de personagens. É algo que se percebe com o trio de personagens de O Despertar da Força, que tem uma mulher (Rey) e um negro (Finn), ou com a tripulação de Rogue One: Uma História Star Wars, formada por personagens de diferentes etnias.

EA No novo game, jogador poderá controlar a soldado Iden Versio, das tropas do Império.

Além da diversidade, Star Wars: Battlefront II aposta em uma miríade de modos para entreter seus jogadores. Além da já citada campanha com a capitã Iden Versio, há ainda cinco modos de partidas multiplayer, que podem envolver até quarenta jogadores, divididos em dois times (o Império e a Aliança Rebelde) em um único mapa, recriando episódios dos sete filmes da série de George Lucas.

Há batalhas no solo e também combates aéreos, com direito a naves pilotadas pelo computador, e claro, a possibilidade de lutar com heróis da série, como Han Solo, Yoda e Luke Skywalker, ou vilões como Darth Vader e Kylo Ren.

Repercussão negativa. Batalhar com os personagens icônicos, porém, pode ser um problema: para desbloqueá-los, é preciso utilizar créditos, que podem ser acumulados após sucessos nas partidas ou ser comprados por uma loja virtual, nas chamadas microtransações.

E é aí que está o calcanhar de aquiles de Battlefront II, pelo menos até agora: na semana anterior ao lançamento, foi revelado que para conseguir desbloquear personagens como Luke Skywalker ou Darth Vader, seria preciso jogar pelo menos 40 horas do game. A internet chiou – e a resposta da EA, responsável pelo game, no fórum Reddit, dizendo que era uma forma de “premiar os jogadores que se dedicam ao jogo”, se tornou o post do site com mais “comentários negativos” da história.

Após a repercussão, a EA voltou atrás, reduzindo a quantidade de créditos necessários para desbloquear os personagens ícone. No entanto, na era do “jogo como serviço”, em que atualizações acontecem a cada semana para manter o interesse dos jogadores em alta, tudo pode mudar.

Star Wars Battlefront II

Produtora: DICE

Publisher: EA

Plataformas: PS4, Xbox One e PC

Preço: R$ 250 (consoles, versão física)

Já disponível no Brasil