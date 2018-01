Super Mario Run está disponível para pré-registro no Android - Link - Estadão

Divulgação Game será gratuito, mas quem quiser jogar seu conteúdo completo terá de pagar.

Usuários de Android tem um pequeno motivo para comemorar: a Nintendo abriu nesta quinta-feira, 29, o pré-registro para o game Super Mario Run na Play Store. Com isso, usuários poderão se cadastrar na página do game para receber um aviso em seus celulares logo que o jogo do encanador bigodudo for lançado no sistema operacional do Google.

Para isso, basta entrar na Play Store e acessar a página do game. Ao invés do botão para instalar o jogo, a pessoa encontrará o botão para o pré-registro. Basta, então, se cadastrar.

Ainda não há um sinal claro de quando o jogo será lançado para usuários de Android. Afinal, este é apenas o primeiro sinal de que a Nintendo já está trabalhando para a versão do jogo para o sistema do Google.

iOS. O jogo foi lançado para o sistema operacional da Apple na primeira quinzena de dezembro. De acordo com a Nintendo, o game teve 40 milhões de downloads apenas nos quatro primeiros dias. Por ser preciso pagar para avançar as fases, porém, o entusiamo dos jogadores acabou diminuindo com o passar do tempo.

Super Mario Run está disponível para iOS gratuitamente. Para o jogo completo, porém, é preciso pagar cerca de US$ 10.