Super Mario Run fatura US$ 30 milhões em duas semanas - Link - Estadão

Captar moedas é a chave do sucesso para comprar itens dentro do jogo – que não tem microtransações

Super Mario Run, primeiro jogo do encanador Mario para smartphones e tablets, chegou à marca de US$ 30 milhões em faturamento em suas duas primeiras semanas, de acordo com dados da consultoria especializada em games Newzoo.

Segundo a consultoria, o jogo foi baixado por 90 milhões de pessoas em sua versão gratuita, na qual é possível testar as três primeiras fases do game. No entanto, apenas 3 milhões de usuários (ou seja, 3,4% do número total de usuários) compraram o jogo até agora, pagando US$ 10 para liberar todas as 24 fases de Super Mario Run.

Por enquanto, Super Mario Run foi lançado apenas para iPhone e iPad – uma versão para Android deve ser lançada, mas ainda não tem data definida para chegar ao sistema operacional do Google. Os usuários do Android, no entanto, já podem se cadastrar na loja de aplicativos Play Store para serem notificados quando o jogo for lançado.