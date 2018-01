Super Mario Run ganha data de lançamento para iPhone - Link - Estadão

Primeiro jogo do encanador bigodudo para celulares, Super Mario Run deverá chegar aos dispositivos iOS em 15 de dezembro, com uma versão gratuita. Além disso, o joguinho também deverá contar com uma versão paga, de US$ 10, permitindo que o usuário tenha acesso a todas as funcionalidades do game.

O game foi anunciado neste ano, sendo recebido com surpresa por fãs e, principalmente, pelo mercado. Na época do anúncio, ainda não havia sido definida uma data de lançamento, nem o preço do produto — havia apenas a menção de que o jogo seria gratuito, mas com acesso limitado.

A Nintendo disse que o jogo será compatível com os dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch, com versão 8.0. Com previsão de lançamento para mais de 150 países, incluindo o Brasil, que terá o game em português.

Super Mario Run, que está sendo desenvolvido por Shigeru Miyamoto, responsável por quase todos os jogos do Mario, deve ser no estilo de "corrida infinita".

Ainda não há data de lançamento definida para dispositivos Android.