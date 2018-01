Super Mario Run só poderá ser jogado em celular conectado à internet - Link - Estadão

Divulgação Game será gratuito, mas quem quiser jogar seu conteúdo completo terá de pagar.

Uma das principais novidades do ano no mundo dos games, Super Mario Run poderá frustrar os planos dos jogadores brasileiros – no caso, os planos de dados para conexão à internet. Nesta sexta-feira, 9, a Nintendo anunciou que o jogo do encanador bigodudo Mario para dispositivos móveis exigirá conexão constante com a web –mesmo com o game sendo instalado completamente no aparelho do usuário.

Isso porque a internet servirá como "dispositivo de segurança" anti-pirataria para o jogo, que será lançado na próxima quinta-feira, 15, por US$ 10 – o preço no Brasil ainda não foi divulgado, mas deve girar em torno de R$ 25. Ainda não se sabe quanto Super Mario Run vai consumir em dados de internet, nem quando o jogo chegará ao sistema operacional Android.

"Queríamos ter a possibilidade de alavancar essa conexão de rede com todos os três modos para manter eles funcionando juntos e oferecendo o jogo de uma maneira que mantenha o software seguro", explicou Shigeru Miyamoto, criador de Mario e diretor de Super Mario Run, ao site norte-americano Mashable. "É algo que queremos continuar trabalhando ao logo do desenvolvimento."

Segundo ele, a principal razão para adotar isso é a larga escala do lançamento de Super Mario Run, que chegará a mais de 150 países na semana que vem. "A internet em cada país tem aspectos específicos, e queremos deixar todos os nossos jogadores seguros".

Salto. Super Mario Run é o segundo game da Nintendo para dispositivos móveis – o primeiro foi Miitomo, lançado em março e disponível no Brasil desde setembro. No novo jogo, Mario terá de coletar moedinhas e saltar pelos cenários para superar as fases e seus inimigos – ao contrário do que acontece nos jogos do encanador nos videogames, não será preciso usar botões para movimentá-lo de forma horizontal pelo cenário.

O jogo terá três modos – uma história principal, um criador de fases e um modo especial chamado Toad Rally, no qual será possível desafiar seus amigos para ver quem é o melhor Mario.