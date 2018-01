Super Nintendo será relançado em setembro por US$ 80 - Link - Estadão

Nintendo Console dos anos 1980, o Super Nintendo será relançado em setembro nos EUA

Depois de relançar o NES, a Nintendo fez um novo anúncio que deixou os fãs da empresa animados: o videogame Super Nintendo voltará às lojas dos Estados Unidos e Europa em uma versão, com 21 jogos na memória. Chamado de Super NES Classic Edition, o console, por enquanto, será vendido apenas nos Estados Unidos por preços a partir de US$ 80 (equivalente a cerca de R$ 265, em conversão direta).

Bem menor do que o videogame original, lançado em 1983, o novo console da Nintendo deve chegar às lojas americanas em 29 de setembro, com estoque reduzido. Dentre os jogos que estarão na memória do aparelho estão alguns dos clássicos da empresa, como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past e Super Metroid. Além disso, o console terá um jogo exclusivo e que nunca foi lançado, o Star Fox 2.

Nintendo Console Super Nintendo Mini custará US$ 80 nos Estados Unidos

No restante de sua configuração, o Super Nintendo Classic Edition terá um funcionamento semelhante ao NES. Ele vem com dois controles, conta com cabo e saída HDMI e também não deve contar com entrada para cartuchos, ficando limitado aos jogos que vem na memória do aparelho. O videogame, porém, mantém o ar clássico do aparelho lançado em 1983, com o mesmo padrão de cores e de entradas.

O aparelho ainda terá duas versões: uma mais colorida para o mercado europeu e outra mais sóbria para os EUA. Por enquanto, não há informações se o aparelho chegará ao Brasil, já que a NIntendo não possui representação oficial no País.

Onda. Este não é o primeiro aparelho da Nintendo que passa por uma reformulação e é relançado. Em 2016, a empresa relançou o "Nintendinho" -- ou NES, seu nome oficial. Ele vinha com 30 jogos na memória e era encontrado em lojas nos Estados Unidos por US$ 60.

No entanto, o sucesso do aparelho foi maior do que o previsto pela fabricante e era muito difícil encontrar o aparelho nas prateleiras. Por isso, a Nintendo decidiu encerrar a produção do aparelho no início deste ano.