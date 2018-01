The Legend of Zelda: Breath of the Wild é o grande vencedor do Game Awards - Link - Estadão

Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi o grande vencedor da noite. Levou os prêmios de Jogo do Ano, Melhor Direção e Melhor Aventura.

Principal prêmio da indústria multibilionária dos games, o The Game Awards aconteceu na última quinta-feira, 7, e consagrou The Legend of Zelda: Breath of the Wild como o grande jogo do ano. O game levou a melhor na categoria principal da premiação, contra títulos como Horizon: Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds e Super Mario Odyssey. Além disso, também ganhou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Jogo de Aventura.

Ao todo, o evento tem mais de 25 categorias, divididas entre o voto popular e o de um júri especializado. O único brasileiro indicado, Marcelo "Coldzera" David, jogador de Counter Strike na SK Gaming, perdeu o prêmio da categoria Melhor Pro Player para Lee Sang-Hyeook, jogador de League of Legends conhecido como “Faker”. Um dos nomes mais populares dos eSports da atualidade, Fake é tricampeão mundial de League of Legends.

Para coroar seu grande ano com o lançamento do Nintendo Switch, a Nintendo também teve vitórias além de Zelda. Mario + Rabbids: Kingdom Battle foi considerado o melhor jogo de estratégia e Super Mario Odyssey foi vencedor na categoria Melhor Jogo para Família.

Já na categoria de jogos indie, o exclusivo do Xbox One Cuphead levou a melhor. Monument Valley 2, por sua vez, foi o vencedor da categoria de jogos para dispositivos móveis.

Criado em 2014, o Game Awards já premiou Dragon Age: Inquisition, The Witcher 3: Wild Hunt e Overwatch como os jogos do ano. Para os especialistas, a briga este ano estava dividida entre os dois títulos da Nintendo – Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.