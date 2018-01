Time coreano SK Telecom T1 é tricampeão do Mundial de League of Legends - Link - Estadão

Reprodução Competições de League of Legends costumam reunir milhares de espectadores

A Coreia do Sul é mesmo o país do League of Legends: no último domingo, 30, a equipe sul-coreana da SK Telecom T1 venceu pela terceira vez o Campeonato Mundial de League of Legends. Em seis edições disputadas do torneio até hoje, a Coreia do Sul venceu quatro – além das vitórias da SK em 2013, 2015 e 2016, a Samsung Galaxy White foi campeã em 2014.

A grande final do último domingo foi disputada no Staples Center, em Los Angeles, arena que recebe os jogos de basquete do Los Angeles Lakers, e foi vista por 18 mil pessoas.

Na decisão, a SK Telecom T1 venceu por 3 a 2 a Samsung White, dando fim ao torneio, iniciado em 29 de setembro, com destaque para a atuação de Lee 'Faker' Sang-hyeok, considerado pelos especialistas no game como "o Pelé do League of Legends". Faker esteve nas três vitórias da SK Telecom T1 no Campeonato Mundial de League of Legends.

Brasileiros. Pela terceira vez consecutiva, um time brasileiro esteve entre os 16 participantes do Campeonato Mundial de League of Legends. A INTZ, no entanto, não conseguiu superar a campanha da paiN Gaming, em 2015, e foi desclassificada no torneio na fase de grupos, com 5 derrotas e 1 vitória.

O triunfo, ainda na partida de estreia, foi no entanto um dos principais jogos do Mundial, com os brasileiros batendo os chineses da Edward Gaming, considerados favoritos ao título no início da competição.