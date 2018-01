Ubisoft compra produtora de games mobile Ketchapp - Link - Estadão

Um dos hits da Ketchapp, 2048

A companhia francesa Ubisoft, atual líder de mercado no mundo dos games, anunciou nesta terça-feira, 27, a aquisição da desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis Ketchapp. Os termos da transação não foram revelados.

Também francesa, a Ketchapp é conhecida no mercado por jogos como Zig Zag, Stick Hero, Jelly Jump e uma das mil versões de 2048 – game que foi febre em 2014, no qual era preciso somar blocos de base 2 até atingir 2048.

"Esta aquisição dá à Ubisoft o potencial de ser um dos principais publishers de games também no mundo móvel", disse Jean-Michel Detoc, diretor executivo da divisão de dispositivos móveis da Ubisoft. Com a aquisição, a Ubisoft se torna a quarta maior empresa do mercado mobile.

A transação segue uma tendência recente no mercado de games: neste ano, por exemplo, a Activision-Blizzard anunciou a aquisição da King, desenvolvedora responsável pelo hit Candy Crush, por US$ 5,9 bilhões.