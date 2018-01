Warner anuncia novo game de luta dos heróis da DC - Link - Estadão

A Warner Bros. e a DC Entertainment anunciaram nesta quarta-feira, 8, um dos games mais esperados para o próximo ano: o Injustice 2: Gods Among Us. O jogo, que deverá ser lançado em 2017 para PlayStation 4 e Xbox One, será estrelado por super-heróis e vilões da DC Comics, como Batman, Flash e a Supergirl.

O diferencial do jogo em relação ao anterior, Injustice: Gods Among Us, de 2013, é a possíbilidade de customizar os super-heróis e vilões, por meio de equipamentos diferentes, possibilitando a criação de armaduras especiais para cada personagem. Assim, os jogadores poderão criar heróis únicos para cada tipo de luta.

“Em Injustice 2, estamos introduzindo novos recursos que mudarão a forma como fãs jogam games de luta”, diz o diretor criativo da produtora de games NetherRealm Studios, Ed Boon, por meio de nota. “Estamos interessados em levar o gênero adiante e permitir que os jogadores customizem e subam de nível seu personagem DC favorito. É um salto significativo”. Boon, vale lembrar, é o criador da série Mortal Kombat, ao lado de John Tobias.

A narrativa do jogo, de acordo com a Warner, seguirá os eventos de Injustice: Gods Among Us. Agora, os heróis de terras paralelas tentam reconstruir o mundo após o fim da ditadura do Superman, lutando contra aqueles que querem vê-lo de volta no poder.

Superman, Flash, Batman, Aquaman e Supergirl são alguns dos personagens já confirmados no game. Abaixo, é possível conferir o trailer do jogo: