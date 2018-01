Xbox One poderá rodar jogos do primeiro Xbox - Link - Estadão

Microsoft Crimson Skies: High Road for Revenge é um dos títulos que estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 24.

Saudade de jogos como Star Wars: Knights of the Old Republic, Psychonauts e Crimson Skies? Não mais: a partir desta terça-feira, 24, o Xbox One ganha uma nova funcionalidade, tornando-se capaz de rodar jogos lançados para o primeiro Xbox, console da Microsoft lançado em 2001.

A lista inicial de títulos compatíveis inclui 13 nomes (veja a lista abaixo), e segundo a Microsoft, os games poderão ser jogados tanto nas versões em disco (para quem guardou) como em cópias digitais, que serão vendidas a US$ 10 na Xbox Live, loja oficial do console.

Todos os jogos serão exibidos em melhor resolução (1080p contra 480p, das versões originais), e menos tempos de carregamento. Partidas multiplayer, no entanto, não estarão disponíveis, uma vez que os servidores desses jogos foram desligados há alguns anos.

Original. Lançado em 15 de novembro de 2001 nos Estados Unidos, e sem nunca ter tido um lançamento oficial no Brasil, o Xbox foi o primeiro console da Microsoft, competindo no mercado com o Game Cube, da Nintendo, o Dreamcast, da SEGA, e o PlayStation 2, da Sony.

Ao longo de seu ciclo de vida, que durou até 2009, o videogame teve 24,65 milhões de cópias vendidas. Seu jogo mais vendido foi Halo 2, com 8,46 milhões de cópias. O sucessor do Xbox foi o Xbox 360, lançado oficialmente em 2005. O console também foi o responsável pelo lançamento da rede online Xbox Live, que surgiu em 2002.

Os 13 jogos do Xbox compatíveis com Xbox One:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave