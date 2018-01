1 de fevereiro - Link - Estadão

A realidade virtual do dia: O Google Art Project utiliza tecnologia similar a do Street View para apresentar ao internauta diferentes obras expostas em vários museus ao redor do mundo. O site conta com acervos completos e fotos em altíssima resolução, permitindo até mesmo a observação de pequenos detalhes nas pinturas.

Serviço de geolocalização do dia: O Google Latitude ganhou novas funções e agora também permite o checkin em lugares visitados — como o Foursquare. A novidade foi anunciada no blog oficial do Google e representa um importante passo da companhia em tornar mais comuns os serviços localizados.

Revolução social do dia: Com o Twitter bloqueado no Egito, o Google se mobilizou para ajudar a população local a se comunicar através da rede social sem a necessidade de um computador. Basta ligar para o Disque-Twitter, um número de telefone que publica automaticamente na rede social as mensagens gravadas em seu sistema.

Avanço móvel do dia: Um estudo realizado pela Cisco Systems e anunciado hoje garante que em 2015 haverá um aparelho celular para cada pessoa no planeta. Nos próximos cinco anos, o volume de informação na rede móvel se multiplicará em mais de vinte vezes. O maior empecilho para o crescimento ainda são as regiões sem eletricidade doméstica, como a África Subsaariana, sudeste da Ásia e Oriente Médio.

A maçã do pecado do dia: A Apple deve tornar ainda mais rígidas as regras para o desenvolvimento de aplicativos para iPhones e iPads. Segundo o New York Times, o plano é fisgar o lucro de companhias que vendem conteúdo — e-books, principalmente.

O site fechado do dia: O RojaDirecta.org se tornou um favorito entre os fãs mais afoitos de futebol, por transmitir ao vivo em streaming partidas dos mais diferentes campeonatos ao redor do mundo. Mas não mais. O domínio foi confiscado pelo governo dos Estados Unidos, e o conteúdo acabou substituído por uma notificação anti-pirataria.