1 de maio - Link - Estadão

Promessa do dia: A Sony diz que vai restabeler o acesso à rede PSN, atacada por hackers na semana passada, ainda esta semana e pede desculpas aos usuários pelo problema. O foco será o acesso às informações pessoais da conta, aos bens virtuais e aos jogos online.

Crescimento contínuo do dia: De acordo com um levantamento da Net Applications, o Chrome já é responsável por 12% do mercado de navegadores. O browser do Google cresceu 11,9% no último mês e segue tomando o espaço do Internet Explorer, da Microsoft, que teve queda de 55,9% para 55,1% de parcela de mercado.

Infográfico do dia: O tamanho dos data centers que suportam a computação em nuvem. Clique na imagem para ampliá-la.