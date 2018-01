1 milhão de aplicativos - Link - Estadão

Twitter afirma ter atingido a marca de um milhão de aplicativos de terceiros

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 11, em seu blog ter atingido a marca de 1 milhão de aplicativos desenvolvidos por terceiros.

Trata-se de um crescimento expressivo dado que há 12 meses a quantidade de aplicativos registrados pelo microblog era de 150 mil.

“Um novo aplicativo é registrado a cada 1,5 segundo, o que aumentou a demanda sobre a área de análise de curadoria de novas ferramentas”, diz o comunicado, ressaltando que atualmente conta com 750 mil desenvolvedores registrados ao redor do mundo.

A nota ainda dá conta de que mais de US$ 500 milhões foram investidos nas empresas registradas em seu sistema de desenvolvimento e que mais de US$ 1 bilhão foram pagos em aquisições de ferramentas desenvolvidas. “Este nível de investimento é um indicativo da oportunidade para os desenvolvedores e empreendedores construirem empresas de sucesso tendo o twitter como plataforma”.

A empresa também anunciou o lançamento de um novo portal de desenvolvedores, cujo objetivo é ser uma plataforma mais centralizada.

Segundo reportagens dos sites Mashable e TechCrunch, o novo portal é também uma tentativa de amenizar as relações do microblog com os desenvolvedores. O Twitter vem sendo criticado por criar alternativas oficiais (desenvolvidas pela própria empresa) para concorrer com as ferramentas criadas fora de casa.

A criação de um serviço próprio de compartilhamento de fotos é um desses exemplos, pois concorre com serviços já existentes, como o TwitPic e o yfrog. Além disso, a empresa também adquiriu o direito sobre outras aplicações, como o Tweetie e TweetDeck.

Em março o Twitter disse aos desenvolvedores para evitar criar aplicações que imitam os próprios serviços do Twitter. Em vez disso, recomenda o desenvolvimento de ferramentas de análise de mídia social baseadas em seus dados.