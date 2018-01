1 milhão de iPads - Link - Estadão

A Apple anunciou nesta terça-feira, 3, que, 28 dias depois do lançamento, já vendeu um milhão de iPads. Além disso já foram feitos downloads de 12 milhões de aplicativos e de 1,5 milhão de livros digitais pelos usuários do tablet.

Como esperado, depois de um início muito bom, as vendas tiveram uma desaceleração: no dia de lançamento a Apple vendeu 300 mil iPads e ao fim da primeira semana nas prateleiras esse número já era de meio milhão.

iPad 3G

Na última sexta-feira, 30, a Apple deu mais um passo em sua estratégia de vendas. A empresa de Steve Jobs lançou o iPad 3G, versão do tablet integrada ao serviço de internet móvel.

O lançamento dessa nova versão do iPad não causou tanto estardalhaço como a estreia do aparelho em abril. Mas mesmo assim algumas das lojas Apple em grandes cidades dos EUA viram número considerável de consumidores chegando para comprá-lo.

Em uma loja no centro de San Francisco, cerca de 75 pessoas formaram fila por 90 minutos antes que o iPad fosse colocado à venda.

Diversas pessoas declararam ter esperado pela versão mais cara do tablet da Apple porque a viam como potencial substituto de seus laptops, pelo menos em algumas situações.

“Vou levá-lo comigo para toda parte; já levo meu laptop para todo o lugar e ele certamente substituirá o notebook em muitos casos”, disse Long Nguyen, 22, que trabalha com reparos de equipamentos de informática e era o primeiro da fila.

O modelo 3G, que também é compatível com WiFi, tem preço inicial de US$ 629, e a versão mais cara fica em US$ 829. O iPad equipado apenas com WiFi tem preço inicial de US$ 499.

O iPad, dotado de uma tela de 9,7 polegadas, é essencialmente uma combinação entre laptop e celular inteligente. O objetivo é que sirva como aparelho para consumo de mídia, tanto vídeos quanto jogos, livros e revistas eletrônicos, e navegação na Web.

Mas alguns dos usuários afirmam que esperam poder usá-lo também no trabalho por ser leve e fino.

“Viajo muito a trabalho e tenho muitos projetos de campo, de modo que ele seria útil para coisas como essas”, disse Gary Riley, 36, engenheiro ambiental.