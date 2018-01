1 milhão de iPhones 4S em um dia - Link - Estadão

Pré-encomendas do novo smartphone da Apple totalizaram 1 milhão de unidades em um único dia

Modelo 4S foi anunciado na terça-feira da semana passada em um evento liderado por Tim Cook, o novo CEO da Apple. FOTO: Divulgação

NOVA YORK – As pré-encomendas do iPhone 4S, da Apple totalizaram 1 milhão de unidades em um único dia, superando o recorde anterior de pré-encomendas de 600 mil aparelhos estabelecido pelo modelo 4. Às 10h04 (de Brasília), as ações da Apple subiam 2,42% no pré-mercado em Nova York. Os papéis da companhia avançaram 26% nos últimos 12 meses e fecharam em US$ 369,80 na sexta-feira.

“As pré-encomendas do iPhone 4S foram as maiores já registradas por qualquer novo produto que a Apple lançou e nós estamos entusiasmados que os consumidores amem o iPhone 4S tanto quanto nós amamos”, disse Philip Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial do produto.

As lojas de varejo da Apple nos EUA iniciarão a venda do iPhone 4S às 9h (de Brasília) na sexta-feira. O aparelho será lançado em mais de 22 países até o final do mês.

As pré-encomendas online e por telefone do iPhone 4S começaram na madrugada da última sexta-feira, marcando o primeiro grande lançamento de produtos da Apple desde que o presidente-executivo, Tim Cook, tomou as rédeas da empresa. Desta vez, o iPhone estará disponível em três operadoras de telefonia dos EUA, incluindo pela primeira vez a Sprint Nextel.

A Apple reportou em julho que seu lucro no terceiro trimestre fiscal mais do que dobrou com o aumento das vendas do iPhone e do tablet iPad. As informações são da Dow Jones.

