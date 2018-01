10 maneiras de reutilizar um iPhone antigo - Link - Estadão

Steve Jobs segura o primeiro iPhone, em 2007. FOTO: Reuters Steve Jobs segura o primeiro iPhone, em 2007. FOTO: Reuters

NOVA YORK – Com cerca de 10 milhões de novos iPhones 6 no mercado, um volume grande de modelos anteriores do celular do Apple deve ser destinado à sucata.

Claro. Você pode vender, doar ou reclicar seu iPhone antigo, mas provavelmente não vai fazer isso. Acontece que há coisas melhores fazer com ele.

Um exemplo: Na Universidade de Ciência e Tecnologia de Missouri, nos Estados Unidos, uma aula de biologia está transformando iPhones velhos em microscópios. Usando componentes que valem menos de 10 dólares, os celulares de versões passadas são montados em lentes que podem ampliar um objeto em 175 vezes.

Mesmo um celular velho com tela rachada pode ser reaproveitado, afirma Josh Smith, editor da GottaBeMobile.com. “Você só fica limitado a sua imaginação”, disse ele.

Veja dicas sobre o que pode fazer com aquele iPhone antigo esquecido no fundo da gaveta:

RELÓGIO

Monte o aparelho sobre uma base. Com o aplicativo Standard Time (que custa US$ 3,99), você pode ter um relógio diferente de qualquer outro. O aplicativo exibe imagens de operários trabalhando na montagem da hora atual. “É hipnotizante”, afirmou Shawn Roberts, 47, executivo de marketing na Califórnia.

CONTROLE REMOTO

Alguns televisores, alto falantes e outros aparelhos possuem recursos que permitem aos usuários tornar seus iPhones controles remotos. Carm Lyman, 42, também da Califórnia, transformou seu iPhone 4 em um controle remoto para o sistema de som de sua casa depois que o modelo 5 do aparelho chegou. Lyman controla o volume e ativa alto falantes instalados em várias partes de sua casa por meio do celular.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA

Aplicativos também podem converter um iPhone antigo em uma câmera de vigilância com sensor de movimentos. O aplicativo Presence, gratuito, permite o monitoramento online de uma área que se queira vigiar. É possível configurá-lo para gravar vídeos quando detecta movimentos também. Também é possível comprar uma base giratória para que o aparelho tenha visão 360 graus.

LIVRO DE RECEITAS

Não é mais necessário recorrer a livros de receitas quando se tem um iPhone de cozinha. Com um aplicativo como o My Recipe Book (US$ 0,99) ou Big Oven (gratuito) basta deixar o aparelho à mão. Não ocupa quase nenhum espaço e vai poder guardar muito mais receitas que qualquer caderno.

ARMAZENAGEM EXTRA

Precisa de um espaço para guardar fotos antigas, músicas ou outros arquivos? Transforme seu aparelho antigo em um drive de memória por meio de aplicativos como o USB & WiFi Flash Drive.

GRAVADOR DE VOZ

Para que comprar um gravador de voz quando você tem um iPhone aposentado? Há vários aplicativos gratuitos, incluindo o Voice Recorder, que podem tornar seu aparelho em um gravador de entrevistas, palestras ou memórias.

SCANNER DE DOCUMENTOS

O Genius Scan ou o Doc Scan são dois aplicativos que podem tornar o iPhone em um prático scanner de mão que pode ser usado no trabalho, na escola ou em casa. Por US$ 20 é possível comprar um suporte para tornar o iPhone um scanner compacto.

BABÁ ELETRÔNICA

Você pode gastar mais de US$ 100 em um aparelho para monitorar o sono do seu bebê ou pode ajustar um iPhone antigo para transmitir imagens e sons dele ao vivo. O Cloud Baby Monitor (US$ 3,99) também permite que os pais recebam o sinal por meio de redes sem fio.

RASTREADOR DE VEÍCULOS

O GPS embutido nos iPhones podem torná-los dispositivos de rastreamento de veículos roubados ou mesmo se você quiser ver para onde seu filho está levando seu carro. Um aplicativo como o InstaMapper (US$ 2,99) permite que o usuário veja o trajeto do veículo em tempo real armazenando o trajeto.

É importante lembrar que a bateria de um celular que fica sem uso por muito tempo pode ser drenada ao ponto de que não é capaz mais de receber carga.