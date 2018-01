100 anos de Alan Turing no Brasil - Link - Estadão

Palestras em três cidades do País lembram data; cientista britânica Sue Black é convidada

SÃO PAULO – O centenário de Alan Turing, britânico considerado o pai da computação moderna, está sendo lembrado essa semana em um ciclo de palestras em três cidades brasileiras. O evento é promovido pelo British Council, entidade que promove a cultura britânica pelo mundo.

A primeira palestra aconteceu nesta terça-feira, 11 na UFRGS, de Porto Alegre. As duas outras palestras serão em Campinas, na quarta (12), e em São Paulo, na quinta (13). As três terão como convidada a cientista da computação inglesa Sue Black.

Sue é Pesquisadora Associada Sênior do Grupo de Engenharia de Sistemas de Software no Departamento de Ciência da Computação da University College, em Londres. Ela também liderou a campanha pela preservação de Bletchley Park, centro de pesquisas onde Turing trabalhou.

A fala da cientista terá como tema “O Twitter salvou o Parque Bletchley?”, onde explicará o papel das redes sociais na arrecadação de fundos para manter suas instalações como centro histórico e turístico.

A palestra em Campinas será realizada na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (Feec) da Unicamp (Av. Albert Einstein, 400), a partir das 14h00. A de São Paulo acontecerá no Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741), às 16h30.