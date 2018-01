100 mil aplicativos Android - Link - Estadão

Por uma mensagem no Twitter, a equipe de desenvolvimento do Android afirmou que a loja de aplicativos para celulares do Google atingiu a marca de 100 mil aplicativos disponíveis, entre pagos e gratuitos. Em março, eram 30 mil.

A marca é importante para o Google, que neste semestre está se consolidando como principal concorrente do iPhone (embora o Android esteja presente em dezenas de modelos de fabricantes diversos, diferentemente do sistema da Apple).

Para comparação, a App Store tem 300 mil aplicativos (que funcionam no iPhone, no iPod Touch e no iPad). Há quase um ano, eram 100 mil, exatamente a marca que o Android atingiu.

São poucos aplicativos que realmente fazem sucesso, mas o número demonstra a popularidade de uma plataforma, já que cada vez mais desenvolvedores apostam em programas para os telefones.