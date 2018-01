100 mil domínios '.xxx' já foram registrados - Link - Estadão

Entidade que promove o uso do domínio de conteúdo pornográfico afirma que números de sites já passam dos 100 mil

MADRI – O registro de domínios .xxx, criado para designar páginas de conteúdo pornográfico, já passou da cifra dos 100 mil e se espera que o número duplique antes do fim do ano.

Foi o que afirmou Stuart Lawley, o presidente da entidade que promove o domínio, ICM Registry. A partir de amanhã qualquer indivíduo interessado poderá registar um destes domínios, embora só poderão fazer a migração aqueles que pertençam à categoria de indústria pornográfica.

Anteriormente, empresas certificadas já podiam registrar sua marca e companhias não relacionadas ao conteúdo adulto podiam bloquear seu nome para evitar que fosse usado com o domínio .xxx.

Este domínio nasceu para determinar de forma clara a indústria de conteúdo adulto e oferecer segurança. Ou seja, com eles é possível o controle mais simples – nos navegadores se poderá bloquear o acesso a páginas terminadas em .xxx – e para se tenham garantias de não acessar conteúdo infectado.

A aprovação da criação do domínio .xxx, a pedido da ICM Registry, foi feita em 18 de março pela ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

