100 milhões usam Maps no celular - Link - Estadão

Através de um post no blog Google Mobile, a vice-presidente do setor de engenharia do Google, Vic Gundotra, comemorou o alcance que o Google Maps teve entre os usuários do serviço. São mais de 100 milhões de pessoas usando o aplicativo por mês.

Há cinco anos o Google lançava a versão do seu Maps para telefones móveis. De lá para cá, o aplicativo vem sendo melhorado e novos sistemas acrescentados.

Exemplo disso é o My Location, para obter sua posição no mapa sem necessariamente dispor de um GPS; Google Latitude, que dá a localização dos seus contatos no mapa; o Navigation, que transforma seu aparelho num GPS e o Places, que localiza cafés, hotéis, bares ou “o mecânico mais perto para quando se tem um pneu furado”, escreveu Vic.

O Maps com o Places posiciona a empresa ainda dentro uma corrente do mercado que atrai anúncio de estabelecimentos privados, disputando com o Yelp, de alto potencial comercial. O serviço, segundo Vic, teve o triplo de acessos desde a última versão do Android.

A executiva está otimista quanto ao seu produto. “Nós esperamos que esse seja apenas o início do Maps para celulares, que vai continuar a se desenvolver e permitir que você explore o mundo direto do seu aparelho”.