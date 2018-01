1.000 edições - Link - Estadão

A edição impressa do Link chega nesta segunda-feira, 3, à marca de 1.000 edições. Há quase 20 anos, a primeira capa do então caderno Informática anunciava: “Futuro está nas miniaturas eletrônicas”

Clique para ampliar

TELEMÁTICA?

Clique para ampliar

Em 4 de novembro de 1991, a segunda edição do novo caderno Informática do Estado tratava pela primeira vez de telefonia celular. Uma pequena reportagem descrevia o lançamento de um telefone móvel com modem, o que permitia acessar a também recente rede de computadores.

O caderno Informática circulou pela primeira vez uma semana antes, em 28 de outubro de 1991, mesmo dia em que o Estado voltou a ser publicado às segundas. Ele sucedeu a seção semanal de informática no caderno Economia, publicada desde 1989.

“O jornal estava procurando um público mais jovem. O foco era o usuário que começava a ter computador tanto em casa, como no escritório”, conta o colunista do Estadão.com.br José Paulo Kupfer, responsável pela criação do caderno na época.

O suplemento era dividido em três grandes temas: hardware, software e outras tecnologias, como câmeras, games e celular. “Hoje, a gente vive a fusão dos dois elementos: a internet e o celular”, diz Kupfer.

Com o tempo, a tecnologia provocou uma grande mudança de comportamento. Em outubro de 2004, o caderno foi reformulado para atender à nova realidade digital e passou a se chamar Link.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 03/01/2011