106 milhões de tablets devem chegar às lojas este ano - Link - Estadão

NOVA YORK – O grupo de pesquisa IDC aumentou sua previsão para remessas de tablets deste ano, depois que 2011 terminou com números mais expressivos do que havia previsto o grupo. Na terça-feira, 13, a IDC informou que, agora, espera que 106 milhões de tablets saiam das fábricas e sejam distribuídos pelo mundo em 2012.

A expectativa anterior era de aproximadamente 88 milhões de tablets. A nova previsão representa um crescimento de 54% em relação aos quase 69 milhões de remessas de 2011.

O lançamento, em novembro, do tablet de baixo custo da Amazon, o Kindle Fire, que roda uma versão modificada do Android, ajudou o crescimento do setor em 2011, segundo o grupo.

Tom Mainelli, diretor de pesquisas da IDC para dispositivos móveis conectados, disse que ele inicialmente esperava que o Kindle Fire ganhasse uma fatia do mercado de outros tablets Android sem afetar muito as vendas do iPad. Em vez disso, tanto o Fire quanto o iPad tiveram desempenhos muito bons, assim como os tablets de outras empresas.

“Parece que a atenção que o lançamento do Fire ganhou aumentou a percepção do mercado em relação ao tablets no geral, e um grande número de lojistas se beneficiaram disso”, afirmou Mainelli.

No quarto trimestre, a Apple vendeu 15,4 milhões de iPads, mais do que o dobro dos 7,3 milhões vendidos no mesmo período de 2010. Entre os fabricantes, o IDC diz que 28,2 milhões de tablets foram eviados para as lojas nos três últimos meses de 2011, cerca de 2,5 vezes a quantidade do mesmo período um ano antes.

Os 68,7 milhões de aparelhos enviados em 2011 representam um aumento de 9% em relação à previsão de 63,3 milhões da IDC e é aproximadamente 3,5 vezes os 19,4 milhões remessados em 2010.

Ainda é pouco comparado com os mais de 350 milhões de computadores pessoais que chegaram às lojas em 2011. Esse número teria sido maior se não tivesse havia escassez de discos rígidos no mercado devido às enchentes que assolaram a Tailândia no passado.

