11 de fevereiro - Link - Estadão

TT do dia 1: O fato, claro, foi trending topic no Twitter – pessoas de várias partes do mundo twittaram Congrats Egypt em comemoração à revolução.

O vídeo mostra a repercussão no Twitter, no mundo, das últimas 24 horas de poder de Mubarak no poder:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/oXKLDmqt4rY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Anúncio do dia: a sexta-feira também marcou o início de uma guerra no mundo da tecnologia. A Microsoft se aliou à Nokia para combater a liderança da Apple e do Google no mercado de smartphones. Agora, o Symbian – que já ocupou o topo do mercado – foi finalmente aposentado. A Nokia adotatá de uma vez o Windows Phone. O mercado, porém, não reagiu bem – as ações da empresa caíram 14% na bolsa de Helsinque, na Finlândia.

O CEO da Nokia, Stephen Elop (à esq.), ao lado do presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer (à dir.), durante a apresentação da parceria nesta sexta em Londres. FOTO: Daniel Deme/EFE