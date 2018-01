12 de agosto - Link - Estadão

Defesa do dia. O Facebook negou que esteja fornecendo para terceiros o número de telefone dos seus usuários do aplicativo Messenger, afirmando que o seu aplicativo Messenger mostra apenas os números que o usuário já possui na agenda telefônica. Mas a polêmica continua. A acusação de invasão de privacidade foi feita por pessoas que estranharam que o app da rede social sincronizasse com a agenda telefônica sem pedir autorização prévia ao dono do celular, relacionando perfis de amigos com os seus respectivos números de telefones.

Ameaça do dia. Após declarações do primeiro-ministro britânico David Cameron, o grupo de hackiativistas Anonymous fez ameaças ao governo inglês: “Se cortam o acesso às redes, as repercussões serão muito graves. Com medidas como está farão com que as massas rujam. Acreditem em nós, não haverá mais silêncio. Estaremos vigiando e não o permitiremos”

Proibição do dia. A rede social do Google já vinha recebendo reclamações por usuários reais que usavam nicks pouco comuns e tinham suas contas excluídas, sob a acusação de uso de pseudônimos ou fake, o que é proibido pelo site. A novidade é que o Google Plus agora tornou oficial: são proibidos pseudônimos na rede. Segundo um executivo da empresa, a ideia é tornar a experiência virtual a mais próxima possível da vida real. Donos de perfis fakes receberão avisos e terão quatro dias até que suas contas sejam suspensas.

Resposta do dia. Ontem, o Google Plus anunciou que teria games na rede. Hoje, o Facebook anuncia mudanças para os seus jogos sociais. Entre elas, a criação de uma tabela em que é possível ver os status de seus amigos nos outros jogos, a tela de visualização dos games ficou maior e agora dá para montar uma lista em ordem dos seus favoritos.

Info do dia. Essa é para todos os donos de aparelhos móveis: fiquem espertos, há malwares por aí. Saiba mais (via Mashable):