12 de fevereiro - Link - Estadão

No mundo da tecnologia, o sábado passou sem notícias quentes, mas teve boas reportagens que indicam as tendências para o futuro da internet e dos eletrônicos.

A lista de razões do dia: O TechCrunch fez uma relação de 10 razões para se comprar um tablet. Entre elas estão: esses aparelhos são ótimos e-readers, são bons para viajar e são mais baratos que um laptop novo (e melhores que um velho). A lista também conta com cinco motivos para não se comprar um. Exemplo: em poucos meses vai aparecer um tablet melhor.

Os números da internet brasileira do dia: Segundo novo relatório da comScore, o Brasil já é o oitavo país com o maior número de habitantes conectados à internet, com 40 milhões de pessoas conectadas na rede. Cerca de 63% dos usuários de internet do Brasil possuem entre 15 e 35 anos – no resto do mundo esse percentual cai para 53% do total.

O mapa colaborativo do dia: Um aplicativo de Android transforma o smartphone em uma espécie de sonda e permite que o usuário meça a força real do sinal de celular perto das torres de transmissão. Assim surge o OpenSignalMaps, que também mostra pontos de acesso de redes Wi-Fi.

A aquisição do dia: O empresário Bill Gross comprou o TweetDeck. Ele parece especialmente empenhado em reunir serviços que gira ao redor do Twitter dentro de sua empresa, a UberMedia.

As coletâneas do Egito do dia: Depois dos 18 dias de protestos que resultaram na queda de Mubarak, o BuzzFeed reuniu as 55 melhores fotos de manifestantes e 10 tweets engraçados sobre a saída do ditador.