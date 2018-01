12 serviços úteis para o Twitter que você não conhecia - Link - Estadão

Com a API do Twitter aberta, as possibilidades de ferramentas e serviços disponíveis para o microbblog são infinitas. Muitas empresas de startup têm boas ideias para agregar experiências ao Twitter. Selecionamos alguns sites poucos conhecidos, mas que oferecem serviços interessantes para sua arroba:

O Twitturly exibe todas as URLs já twittadas por um perfil numa interface bem simples e intuitiva. Você pode filtrar os links por data – nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias ou todos os links já postados por determinado perfil. Ele ainda diz quantos daqueles links foram retweets e quantos foram postagens originais. O melhor: você não precisa fazer cadastro nenhum, nem inserir seus dados de login e senha, para visualizar as informações.

Uma espécie de agregador de informações referentes a um perfil, o Foller.me diz quantos seguidores a pessoa tem, quais as palavras que mais usa, as hashtags mais recentes twittadas por ela, menções recentes e localização geográfica dos contatos. Também não exige cadastro.

O brasileiro BlaBlaBra monitora os Trending Topics do Twitter no Brasil. Centrada nos perfis tupiniquins, a ferramenenta disponibiliza links mais twittados, usuários mais mencionados e uma série de outras estatísticas úteis.

Para os fãs de astrologia, é possível ter seu horóscopo do dia twittado na sua conta via cadastro no Twittascope. Pena que o serviço só disponibilize horóscopos em inglês.

Precisa descobrir se uma pessoa segue outra? Use o DoesFollow. O site é simples, intuitivo e presta bem o serviço que promete: basta digitar o login dos dois perfis.

O Twubble analisa sua rede de amigos e sugere outras pessoas que você poderia querer seguir. Apesar de solicitar sua senha e login do Twitter, nos testes feitos por nós ele deu sugestões interessantes.

Quer descobrir quem você segue e quem não te segue de volta? Ou quem te segue e você não acompanha os posts? Basta digitar o nome de usuário no FriendOrFollow. Destaque para a interface do serviço, muito prática e informativa. Mas cuidado – pode gerar indignação e crises de amizade.

Baseado num conceito simples, o Twittstori exibe um resultado interessantíssimo. Ele agrega posts que mostram o que as pessoas amam, odeiam, pensam, sentem e desejam, agregando as mensagens que começam com esses verbos em inglês.

O Cursebird monitora as mensagens com alguns palavrões específicos e as une na página inicial do serviço. Bom para saber o que está indignando as pessoas nesse momento – pena que só agrega os palavrões em língua inglesa.

E se numa dessas quedas que o Twitter tem o tempo todo você perder seus followers, seus tweets ou alguma outra informação importante? Não tema. O Tweetake cuida disso para você. Basta inserir seus dados do serviço para fazer o backup de tudo.

O Mobypicture é semelhante ao Twittpic, mas permite compartilhar fotos, textos, vídeo e áudio. O legal é que ele não se integra só ao Twitter, mas a outras redes sociais também.

O Twitter é útil para fazer pesquisas rápidas. O StrawPollNow facilita isso, porque agrega as respostas que estiverem dentro de um padrão designado pelo serviço e gera um gráfico para elas. O sistema é explicado passo a passo pelo site, e é bem simples. Mas você precisa inserir sua senha e login.