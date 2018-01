1/3 dos americanos terá tablets em 2015 - Link - Estadão

A companhia de pesquisas Forrester Research acreditou que tinha feito previsões conservadoras demais para o mercado de tablets e resolveu lançar uma nova estimativa, agora tentando adivinhar quais serão os números lá pelo ano de 2015. Com o sucesso da primeira versão do iPad (com a possibilidade de uma segunda para breve) e com o lançamento de uma batelada de tablets com Android na Consumers Eletronic Show (CES) deste ano, o nicho de produtos parece estar mesmo engrenando.

Tanto que a Forrester acredita que, dentro de cinco anos, um norte-americano em três terá um tablet em casa:

A venda de tablets pode até superar a de notebooks até lá:

De acordo com a consultoria, mais de 10,3 milhões de unidades foram vendidas em 2010, número que deve pelo menos dobrar em 2011, saltando para 24,1 milhões de dispositivos encomendandos. A maioria absoluta ainda será de iPads, da Apple, que iniciou o filão no começo do ano passado e que, diz a Forrester, deve dominá-lo pelo menos até 2012.