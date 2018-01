14 de janeiro - Link - Estadão

O ditador derrubado do dia: Ben Ali, no poder desde de 1987, renunciou à presidência da Tunísia após curta e eficiente revolução — deflagrada por um agricultor que atou fogo ao próprio corpo, ao mesmo tempo em que o boca-a-boca fez com que se espalhasse o conteúdo de documentos confidenciais vazados pelo site WikiLeaks. A inquietação no país africano está sendo chamada de a “Revolução do WikiLeaks”.

Imagem satiriza a quantidade de continuações e remakes na produção cinematográfia atual

Papo furado de Twitter do dia: O assunto da semana é a introdução de um novo signo no horóscopo, baseado na declaração de um astrônomo à rede de TV americana NBC. O novo signo, Ophiuchus, mudaria os espaços de tempo dos signos já conhecidos, e fez com que bastante gente decidisse xingar muito no Twitter por conta da indesejada troca de personalidade.

Os sites que ajudam a inflar a nova bolha da web do dia: GroupOn e Pandora são os novos interessados em uma oferta pública de ações ainda este ano. O site de compras coletivas Groupon e a companhia de rádio pela internet Pandora estão se reunindo com bancos para explorar suas perspectivas. O GroupOn recebeu oferta de compra de US$ 6 bilhões por parte do Google no final de 2010, sofrendo imensa valorização.