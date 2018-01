14 de março - Link - Estadão

Na contramão do dia: Enquanto nos Estados Unidos a base de telefones fixos está diminuindo com o tempo, aqui no Brasil ela tem crescido. E mais: as grandes empresas, como Oi e Telefônica, estão perdendo mercado para as concorrentes Embratel e GVT. Veja aqui o gráfico.

“Vira casaca” do dia: Sean Parker, um dos fundadores da Napster e, na época, um dos maiores inimigos das gravadoras, pode fazer parte de um grupo de investidores que estão prestes a comprar Warner Music, à venda desde janeiro.

Autossuperação do dia: O iPad 2 foi lançado no mercado dos Estados Unidos na sexta-feira, 11, e adivinhem? Recorde de vendas. E mais importante ainda – para o ego de Steve Jobs, claro – é que o iPad 2 superou a marca de vendas do iPad original, que atingiu a marca de 1 milhão de unidades apenas 28 dias depois do lançamento, enquanto a segunda versão fez o mesmo em três dias.

Abandono do dia: O player de mídia digital da Microsoft, Zune, que não fez lá grande sucesso, deixará de ser produzido pela fabricante. O Zune era uma tentativa de competição com o iPod da rival Apple, que acabou não sendo muito efetivo. A Microsoft, no entanto, se compromete a “promover uma ótima experiência com música e vídeo” a partir do serviço oferecido pelo falecido aparelho.

Digitalização do dia: Um arquivo de mais de 80 mil documentos de Albert Einstein será digitalizado e ficará arquivado na Universidade Hebraica de Jerusalém, a qual ele foi um dos cofundadores. A coleção inclui cadernos de pesquisa, correspondência com colegas e amigos e artigos que Einstein fez nas áreas da ciência, filosofia e política. Tudo ficará aberto para consulta em um site a ser criado pela instituição.

Dança das cadeiras do dia: O Facebook contratou mais um executivo do Google. Dessa vez o nome dele é Amin Zoufonoun e ele será responsável pelo setor de fusão e aquisição da empresa de Zuckerberg. Em fevereiro, Alexandre Hohagen, um dos mais importantes nomes do Google na América Latina foi levado para o Facebook para ser vice-presidente de vendas na região.

Criatividade do dia: A web está lotada de informações e dados que muitas vezes ficam ocultos ou difíceis de serem manipulados por usuários comuns. Nesse contexto, criar uma forma atraente, digerível e, consequentemente, criativa de apresentar dados hoje em dia pode ser considerado um diferencial. A BBC demonstrou como fazer com que 120 mil dados, coletados de 200 anos sobre 200 países pode ser exibido de uma forma, no mínimo, interessante.

Recorde do dia: Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o número de leitores e a receita publicitária de sites de notícia passou a de jornais em papel. O levantamento foi feito pelo Pew Research Center. No relatório, o instituto diz que 46% dos estadunidenses disseram obter noticias online pelo menos 3x por semana, enquanto 40% o fazia pelos jornais em papel. Para mais detalhes clique aqui.

“Crescendo na vida” do dia: O cofundador do Twitter, Biz Stone, está de cargo novo. A AOL, que recentemente comprou o Huffington Post, o chamou para ser consultor estratégico na área de impacto social. A ideia é que Stone desenvolva, na área de filantropia e responsabilidade corporativa, uma plataforma que ajude o envolvimento das pessoas em comunidades.

Invenção com Kinect do dia: Esses caras conseguiram fazer com que, detectando os movimentos das pessoas, o Kinect acionasse bobinas de Tesla. Veja:

Símbolo do dia do dia: Porque é segunda-feira

Números do dia: O Twitter publicou novos números sobre a empresa criada há apenas 5 anos. Para eles o Twitter atualmente está crescendo a ritmos recordes. Veja abaixo e avalie.

- O tempo que levou desde o primeiro tweet em 21 de março de 2006 até o tweet de número 1 bilhão foi de 3 anos, 2 meses e 1 dia.

- Atualmente o tempo que se gasta para usuários gerarem 1 bilhão de tweets é de uma semana

- 50 milhões de tweets é a média diário de um ano atrás. Mês passado esse número, por dia, foi de 140 milhões. Só no dia 11 de março foram enviados 177 milhões de tweets.

- Recorde de tweets por segundo: o de 456 “TPS” do dia 25 de junho, quando Michael Jackson morreu, foi batido pelo ano novo no Japão: 6.939 até 4 segundos após a virada do ano.

- 572 mil novas contas foram criadas só no dia 12 deste mês, enquanto 460 mil foi a média diária do mês passado.

- O número de usuário que acessam o aplicativo do Twitter por celular crescer 182% no ano passado.

- O número de funcionários da empresa saltou de 8, em janeiro de 2008, para 400, nos dias atuais.

Compra de briga do dia: A empresa de jogos sociais Zynga criou uma moeda própria para seus jogos, desvinculada da “Facebook Credits”, moedas virtuais que a rede social havia imposto como obrigatórias para os jogos, e sem vínculo com dinheiro real. As zCoins, como foram chamadas, vão sendo adquiridas pelo usuário conforme ele despende mais tempo jogando e mais atividades faz. A Zynga possui atualmente no Facebook cerca de 10 games, muito populares, entre eles estão CityVille, MafiWars, PetVille, FarmVille e CaféWorld. Em janeiro deste ano o Facebook havia deixado claro que a partir daquele momento os desenvolvedores deveriam construir ou adaptar seus jogos para apenas utilizarem os “Facebook Credits”. A Zynga está comprando briga? Para ver como funciona, clique aqui.

Invenção do dia: O programador Matt Reed, da agência de publicidade Red Pepper, criou uma réplica real do botão “curtir” do Facebook. O objeto é feito de lego, mas não é tão simples assim: ele pisca toda vez que alguém curte uma definida na rede social. O autor diz no Vimeo que primeiramente ele testou na página do rapper Lil Wayne e a lamparina “piscava muito”. Vejo o vídeo para entender a engenharia da invenção: