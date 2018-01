15 anos de PlayStation - Link - Estadão

Há exatos 15 anos, o PlayStation, o console que redefiniu os games, chegava ao mercado norte-americano. No Japão foi um pouco antes, em dezembro de 1996. Mas foi a partir dos Estados Unidos que a plataforma se espalhou pelo mundo e conseguiu se tornar a primeira a vender 100 milhões de unidades, mesmo nove anos e meio depois do lançamento. Muito Tekken, Winning Eleven e Resident Evil depois, o primeiro modelo deu lugar ao PlayStation 2, um sucesso maior ainda: 145 milhões de unidades, o mais vendido de todos os tempos.

Engraçado é que a ideia original era que ele fosse produzido em uma parceria com a Nintendo, uma das maiores concorrentes da Sony atualmente. Na tradicional feira Consumer Electronics Show, a Sony havia anunciado que produziria com a companhia japonesa um Super Nes com um leitor de CDs, mas no dia seguinte a Nintendo anunciou que tinha derrubado o negócio, que agora era da Phillips.

Meio no improviso, surgiu o Playstation, que redefiniu a próxima de geração de consoles. A atual aposta da Nintendo, o Wii, vendeu 74 milhões. Enquanto isso, a linha iniciada pela Sony (PlayStation, PS2, PSP, e PS3) tem nada menos que 377 milhões, com todos os produtos em conjunto.

Para comemorar a data, a Sony criou um site especial com uma timeline dos eventos que marcaram essa década e meia.